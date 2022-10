BOILING POINT – DAL 10 NOVEMBRE AL CINEMA

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 18 ottobre 2022) Arriverà nelle sale italiane, giovedì 10distribuito da ARTHOUSE, nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures dedicato ald’essai. Quali premi ha vinto “”? L’opera seconda diretta da Philip Barrantini che si è aggiudicata premi e nomination nei festival di tutto il mondo – BAFTA, Taormina Film Fest, British Independent Film Awards, Zurich Film Festival, Göteborg Film Festival – è interpretata da Stephen Graham (The Irishman, Boardwalk Empire e candidato ai BAFTA 2020 per The Virtues), nel ruolo dello chef Andy Jones. Il film Stephen Graham interpreta Andy, un capo cuoco in un ristorante di lusso. Graham è diventato uno dei migliori attori britannici, ed è eccellente in un ruolo che vede una brutta giornata diventare molto ...