Benzema con il Pallone d’Oro nel segno di Tupac

Non è passato inosservato il look sfoggiato da Karim Benzema alla cerimonia del Ballon d'Or: è un omaggio al rapper Tupac Shakur. Come in ogni situazione di gala anche l'occhio vuole la sua parte e il Ballon d'Or non fa eccezioni. In molti infatti hanno avuto modo di commentare l'outfit sfoggiato dal vincitore, Karim Benzema. Il calciatore del Real Madrid per l'occasione ha sfoggiato un completo che omaggiava uno dei suoi idoli, Tupac Shakur, immortalato in una celebre fotografia con lo stesso look e molto apprezzata come scelta sui social.