Atp Napoli 2022 | Bolelli Fognini eliminati al primo turno | si complica la corsa alle Finals

(Di martedì 18 ottobre 2022) Termina alil torneo Atp 250 diper Simonee Fabio. Il duo azzurro non è riuscito a confermare il suo status di teste di serie numero uno, cedendo con un netto 6-1 6-4 alla coppia francese composta da Fabrice Martin e Adrian Mannarino. Una sconfitta pesante soprattutto in tocca Atp, nella cui classifica la nostra coppia Davis è attualmente in nona posizione. Ma i punti da recuperare da Putz/Venus sono circa 300 e inoltre le coppie immediatamente dietro ai nostri sono ancora tutte inquesta settimana. SportFace.