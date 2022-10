Processo alle intenzioni | Lorella Cuccarini travolge Rudy Zerbi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Alta tensione nella puntata del daytime di Amici 22, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dove è andata in sacena la sfida di Niveo, allievo di. E prima della sfida,non ha detto nulla, anche se il nervosismo traspariva. Infatti, laha parlato solo quando la gara è terminata. Aveva infatti qualcosa da chiarire con, un qualcosa che aveva a che fare con la lettera inviata da quest'ultimo a Niveo:aveva infatti scritto che secondo lui l'allievo pensa troppo al consenso dei ragazzini in casa, insomma non vede genuinità. Ed ecco la risposta dalla: "Questo mi ha un po' disturbato ma anche divertito. Tu non puoi scriverlo se poi non porti delle evidenze. Questa settimana ho ...

Movieplayer

Ma Salvatore De Lorenzis è notocronache nazionali non solo per il breve matrimonio con ... come riportato dal Corriere Salentino , con ilche però è ancora in corso, motivo per il quale ...... " Il nostrodi selezione è un po' come un gioco di ruolo ', afferma Mona Ghadiri , ... È anche fondamentale vedere come i candidati rispondonodomande e come reagiscono di fronte alla ... Ezra Miller: nuovi passi in avanti nel processo legato alle accuse di furto in Vermont La proposta progettuale, del valore di 250mila euro, è volta all'acquisizione e realizzazione di sistemi di sorveglianza tecnologici del territorio che prevedono l'utilizzo di tecnologie avanzate e di ...«I rapporti di polizia parlano di pressioni fortissime esercitate su quegli esponenti politici che, secondo la mafia, non hanno voluto contrastare gli inasprimenti governativi o che non fanno nulla pe ...