E’ morta la mamma di Stefano Cucchi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) . “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia” sono state le parole sul proprio profilo Facebook dell’avvocato della famiglia, Fabio Anselmo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

la madre di Stefano Cucchi, il cordoglio dell'avvocato Fabio Anselmo su Facebookla madre di Stefano Cucchi . 'Non ce l'ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per ...della...Così l'avvocato Fabio Anselmo su Facebook dando notizia della scomparsa dellaStefano e Ilaria Cucchi. Nel 2019 aveva scoperto di avere un tumore che le era stato diagnosticato "dopo dieci anni"...Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi è morta lunedì 17 ottobre 2022. In un’intervista del 2019 con Myrta Merlino su La7 raccontò il giorno dell’arresto e tutta l’angosciante vicenda. «Mi hanno dett ...A dare la notizia della drammatica scomparsa di Rita Calore, l'avvocato Anselmo, che ha scritto un commovente post sulla sua pagina Facebook.