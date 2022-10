QN Motori

ha reagito con grande rapidità , rimettendo in lista gli ordini persi e attingendo da stock di modelli già in fase di produzione per altre commesse. Attingere da altri ordini è stato ...... bocca cucita, ma secondo gli addetti ai lavori dovrebbe costare parecchio, quanto unao una Rolls Royce. Il suo debutto sul mercato è previsto per il 2025. AUTO & FINANZA/la strategia ... Bentley: ecco come è riuscita a rimpiazzare le 189 auto affondate con la Felicity Ace a marzo Tra le 4 mila auto del Gruppo Volkswagen perse al largo delle Azzorre vi erano molte Bentley su misura. Ma la casa inglese è riuscita a limitare i danni ...Il marchio di lusso inglese esporrà parte delle auto della Heritage Collection nel nuovo spazio dedicato, presente all'interno dello storico impianto di Pyms Lane ...