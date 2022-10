OptiMagazine

...dockingnon è prevista a breve memtre nel giro di qualche giorno secondo Gurman dovrebbero arrivare i nuovi iPad da 11 e 12,9 con integrato il nuovo chip M2 . Apple avrebbe in cantiere......a raccontaremolto del presente in cui vivono gli Stati Uniti, e del razzismo strisciante che ancora li divide. Mattatrice assoluta dell'operazione è una bravissima Danielle Deadwyler (... Anche Station 19 6 parte da un salto temporale, per “colpa” di Grey’s Anatomy 19 Apple sta lavorando su un dock per iPad che permetterà di trasformare il tablet in smart display e speaker. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg affermando che Apple avrebbe intenzione di offrire qu ...La kermesse della Grande Mela ha proposto al pubblico i più importanti film selezionati a Venezia, Cannes, Toronto e Berlino. Più alcune anteprime mondiali degne di interesse.