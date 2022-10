Allarme bomba in via Verdi | borsone abbandonato davanti al Comune

in via Verdi , all'esterno del consiglio comunale. Una borsa sospetta lasciata su una panchina al centro della strada ha creato momenti di paura tra i napoletani e tra i lavoratori del ...in via Verdi, a Napoli, dinanzi alla sede del Consiglio comunale. Da un borsone abbandonato in strada fuoriuscivano dei fili blu. L'attenzione ha richiamato l'attenzione della guardia ...Gli artificieri della Polizia di Stato hanno fatto deflagrare l’involucro abbandonato forse da un clochard vicino ad una panchina ...Allarme bomba in via Verdi, a Napoli, dinanzi alla sede del Consiglio comunale. Da un borsone abbandonato in strada fuoriuscivano dei fili blu. L’attenzione ha richiamato l’attenzione della guardia gi ...