Verona non è più fatal | il Milan soffre ma vince 2-1

(Di domenica 16 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Ilma si impone sul campo del, per 2-1, al termine di una sfida molto combattuta. A decidere la gara del Bentegodi sono un’autorete di Veloso e un guizzo di Tonali, già due volte a segno qui sul finire della scorsa stagione, che vanificano il momentaneo pareggio di Gunter. Buona, nonostante il risultato, la prima di Bocchetti sulla panchina del club veneto.I campioni d’Italia in carica passano in vantaggio già al 9?. Hrustic perde un pallone sanguinoso che viene recuperato da Giroud, con il francese che serve Leao che sgasa sulla sinistra, mette in mezzo trovano Veloso che interviene maldestramente con il corpo trafiggendo Montipò per l’1-0. Due minuti dopo, Giroud si mangia il 2-0 calciando fuori a tu per tu con il portiere dopo un triangolo chiuso splendidamente con Diaz. Gli ...

Commenta per primo Hellas- Milan 1 - 2 Montipò 6,5: salva su più tentativi pericolosi dei rossoneri. Sempre attento, può poco sui gol subiti. Hien 5,5:convince appieno, soprattutto nelle chiusure difensive quando ...11- Milan 1 - 2 MILAN Tatarusanu 5 :da mai sicurezza con alcuni interventi al limite. Goffo. Kalulu 6 : attento in fase difensiva. Gabbia 5,5 : errore tecnico in occasione dell'autogol, ... Verona non è più fatale, e il Milan vince VERONA (ITALPRESS) - Il Milan soffre ma si impone sul campo del Verona, per 2-1, al termine di una sfida molto combattuta. A decidere la gara ...I rossoneri trovano i tre punti nel finale, vincendo 2-1 contro l’Hellas Verona, superando Udinese e Lazio in classifica. Ancora Sandro Tonali ad essere deciso allo stadio “Bentegodi”, proprio come ...