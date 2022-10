Roma | un’intera comunità percepiva indebitamente il Reddito di Cittadinanza | oltre 190 000 euro complessivi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022). Chiamarli furbetti delormai, non rende più bene l’idea: ce ne sono stati così tanti, e di diverse estrazioni, che ormai l’appellativo ha subito un’inflazione semantica che li rende quasi simpatici, mediaticamente parlando. Il sussidio che dovrebbe andare a sostegno dei poveri ”reali” in Italia sempre più spesso vienepercepito da altri, come nell’ultimo, ennesimo caso scoperto dai Carabinieri. Colpo grosso questa volta: sono stati ben 36 i ”furbetti” beccati dalle forze dell’ordine,residente in Italia da almeno 10 anni, ma che però non aveva i requisiti per accedere al sussidio. 36 soggetti stranieri in uno stabile a Tor Cervara Nel dettaglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro, con la collaborazione dei ...