LIVE Verona-Milan 0-0 | prova Giroud | poi Tatarusanu para su Faraoni

Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi, Milan esi affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi- Milan 0 - 0 MOVIOLA Calcio d'inizio alle 20:45 Migliore in campo: .Al VAR Aureliano di Bologna, assistito da Peretti di. Presentazione del match QUI SAMPDORIA - Stankovic, che dovrà fare a meno di De Luca, Murillo e Winks, dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 2 - ...3' Tomori recupera palla in mezzo al campo, palla che arriva Adlì, assit per Giroud che prova lo scavetto dalla trequarti ma la conclusione termina alta sopra la traversa. 1' ...La partita Hellas Verona - Milan di Domenica 16 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del camp ...