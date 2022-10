Highlights e gol Inter-Salernitana 2-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la decima giornata di. Al Meazza i nerazzurri la sbloccano nel primo tempo grazie a Lautaro su assist di Barella, mentre nella ripresa il centrocampista si mette in proprio su assist di Calhanoglu. Di seguito ecco le immagini salienti della partita, glidella sfida che termina 2-0 in favore dell’contro la. SportFace.

