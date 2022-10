++Auto in fiamme sulla Salaria | viabilità a rilento++

Incidente Walace,ribaltata e in/ Calciatore Udinese sta bene, ma... COME VEDERE LA PARTITA LAZIO UDINESE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV La diretta Lazio Udinese non sarà una di ......udine Vigili del Fuoco Udine vigili del fuoco volontari cividale Ultime Notizietravolta da un treno al passaggio a livello di Udine: cosa è successo Incendio in un'azienda agricola: in...PALERMO - Momenti di panico nel pomeriggio di oggi a Palermo. Un'auto ha preso fuoco in viale Regione Siciliana, in prossimità di via Pitrè. Il tratto di ...Auto in fiamme in viale Regione Siciliana in prossimità di via Pitrè a Palermo. Il tratto di strada in direzione del capoluogo catanese è stato chiuso al traffico per consentire ai vigili del fuoco di ...