Amici 22 | Rudy Zerbi in lacrime dopo l’esibizione di Tommy Davi

(Di domenica 16 ottobre 2022)22,si è commosso ad22del suo allievoDali La puntata di22 si è aperta con la sfida tra le ballerine Asia e Claudia. La sfida è stata vinta da Claudia che avrà un banco nella scuola, mentre ad Asia è andato il banco del pubblico, che è stato introdotto proprio quest’anno e che servirà a stabilire attraverso il televoto se la ballerina potrà ottenerlo. E sempre di sfida si parla per un allievo diche l’ha vinta, stiamo parlando diDali.22,inperla gara di cover in cui a giudicare e ...

...di. Flop. Flop della gara di cover si sono rivelati Piccolo G e Wax, entrambi giudicati con un tiepido 6 in pagella. Il primo, come non bastasse, si è beccato un rimbrotto diZerbi che ...Di Serena Granato)2022, Asia battuta da Claudia/ Eliminata Arriva il banco del pubblico Tommy Dalì commuoveZerbi ad22 Tommy Dali, poi, passa all'esibizione de Il diario degli ...Amici 22, Rudy Zerbi si è commosso ad Amici 22 dopo l'esibizione del suo allievo Tommy Dali che ha cantato una cover di Michele Bravi ...Martedì 18 ottobre saranno chiuse le votazioni sul primo 'banco del pubblico' di Amici 22: Asia può rimanere solo se i fan lo vorranno ...