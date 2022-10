Abate | “Secondo incontro che vinciamo al 90? | non è un caso”

... vedendo le clamorose prestazioni con la maglia della Primavera dida parte di Chaka Traoré: ... ottenuta all'ultimo minuto grazie alla sua tripletta: ilgol in particolare è uno sfoggio ...Al 51' ecco ilpareggio dell'Udinese con Pafundi, con uno splendido calcio di punizione; ... Risponderà il Milan allenato da Ignaziocon un 4 - 3 - 3 così schierato dal primo minuto: ...Vittoria importante di Ignazio Abate con l'Under-19 del Milan, trionfante contro l'Udinese per 2-3 grazie al gol allo scadere di Traoré ...Con la vittoria per 3-2 sull'Udinese, il Milan Primavera di mister Ignazio Abate si è portato al nono posto in classifica. Ecco, di seguito, la graduatoria del campionato di categoria ...