Violenza sessuale su ragazzine 14enni | allenatore condannato a 3 anni e 4 mesi

I fatti risalgono al 2018, due vittime erano minorenni. L'uomo è stato anche interdetto dai pubblici uffici. I suoi legali faranno ...PADOVA - Gli agenti della Polizia di Padova e il Servizio cooperazione Internazionale hanno rintracciato in un 47enne romeno ricercato dal giugno 2020 dopo la condanna a 6 anni peraggravata. Le autorità islandesi, una volta individuato e fermato il 47enne, hanno concesso l'estradizione in Italia. La condanna deriva dall'indagine condotta dalla Squadra Mobile ...Al termine di un’indagine-lampo, la Polizia di Stato arresta un trentatreenne romano per violenza sessuale aggravata ai danni della propria figlia, per detenzione, produzione e cessione di materiale p ...La polizia postale di Milano e Roma ha arrestato, nelle scorse ore, un 33enne romano per violenza sessuale aggravata ai danni di sua figlia, detenzione, produzione e cessione di materiale pedopornogra ...