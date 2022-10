Se cadi in strada puoi avere un rimborso | come fare

(Di sabato 15 ottobre 2022) Potrebbe capitare a tutti di cadere ina causa di una buca, di un avvallamento o di un dislivello. In alcuni casi si può chiedereCamminando per le strade di una città non è raro vedere l’asfalto non perfettamente sistemato. Possono essere presenti buche, dislivello causato da lavori e mala posa del nuovo L'articolo proviene da Consumatore.com.

... perché c'è sempre unada poter prendere per continuare il proprio cammino. Ciò che non ci uccide ci rende più forti. (Friedrich Nietzsche).sette volte, rialzati otto. (Proverbio ...A detta della vittima quella è unache non attraversa " mai per arrivare in piazza San ... che pochi giorni fa si è sfogato sui social: "In pratica, se tu sei delle Prenestina ein una buca ...uno dei tanti che costellano la strada comunale che serve la contrada. La ragazza che era seduta sulla parte posteriore del mezzo sarebbe volata dalla sella precipitando sull'asfalto. Entrambi i ...Opere pubbliche. Proseguono i lavori di miglioramento degli spazi pubblici in piazza Repubblica, viale Roma e via Zambonate, in arrivo nelle prossime settimane i «cantieri lampo» per il ripristino del ...