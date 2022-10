Pedofilo abusa della figlia di due anni e mette i video online

(Di sabato 15 ottobre 2022) Viene da Roma la terribile storia che vede un uomo, 33enne, essere stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai d. Gli abusi, ai dbimba che non ha ancora compiuto due ...

Viene da Roma la terribile storia che vede un uomo, 33enne, essere stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni della figlia. Gli abusi, ai danni della bimba che non ha ancora compiuto due ...Abusava della figlia di neanche 2 anni e inviava i filmati online ai frequentatori di una comunità pedofila online di stampo internazionale. L'orco, celato da diverse identità anonime, è un 33enne ...Gli abusi erano sistematicamente ripresi con un iPhone, venivano compiuti all’interno delle mura domestiche nei confronti della piccolissima figlia dell’indagato, che non ha ancora compiuto i due anni ...Un uomo di 33 anni di Roma abusava della piccola e poi inviava tutto a una comunità di pedofili che guardava le foto e i video.