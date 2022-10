Paolini-Wang in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2022

(Di sabato 15 ottobre 2022) JasminesfideràXiyu nel penultimo atto del torneo WTA 250 di(cemento indoor). Per l’azzurra, dopo le due vittorie agguantate rispettivamente contro le due ucraine Marta Kostyuk e Dayana Yastremska, è arrivato un altro successo di prestigio ai quarti di finale sulla potente tedesca Jule Niemeier. Adesso lo scontro con la cinese, mai affrontata prima d’ora in carriera. La toscana disputerà la sua terza semifinale della stagione dopo le due ottenute a Palermo e Varsavia, entrambe sulla terra rossa.dovrà stare particolarmente attenta al gioco esplosivo della tennista asiatica. Quest’ultima, come lei, ha perso solamente un set nell’arco della manifestazione. La partita si preannuncia molto aperta ed equilibrata, come dimostrano anche le quote dei ...

RISULTATI WTA 250 CLUJ Quarti di finaleXiyu batte Nuria Parrizas Diaz 6 - 1 7 - 6 (5) Jasminebatte Jule Niemeier 7 - 5 7 - 5 Anastasia Potapova batte Anna Bondar 7 - 5 3 - 6 6 - 1 Anna Blinkova batte Anhelina Kalinina 6 - 7 (...CENTER COURT A partire dalle ore 15: (4) Potapova vs Blinkova/Kalinina Non prima delle ore 17:vs Parrizas Diaz/A che ora e come seguire la sfida tra Jasmine Paolini e la cinese Wang Xiyu, penultimo atto del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca 2022.Jasmine Paolini si è qualificata per la semifinale del Transylvania Open by Verdino, torneo di tennis Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari, in corso sulla superfice veloce indoor di Cluj ...