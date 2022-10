Milano si candida ad ospitare gare di Euro 2032 | via libera dal Comune

Il Notiziario

...Corte dei Desideri" già sia trasformare la corte del centralissimo palazzo Trinci in un luogo magico che accoglierà la sfilata di capi dell'alta sartoria italiana di Monica Bi. e Nia, ...diMorvillo In Italia sono 20 mila. Moric: l'ho scelto perché somigliava a Fabrizio Corona. ... è testimonial di una linea di integratori e pasti per sportivi e, a, è riuscito nell'... Aci Varese, Monti in corsa. La Russa già in Ac Milano Il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia che presto ci sarà l'apertura di una parte della linea della metro 4: in primavera il secondo step.A Palermo, un candidato alle ultime Regionali ha fatto contattare da un intermediario un boss scarcerato, per ottenere un pacchetto di voti. A Napoli, la ...