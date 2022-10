MIA Market 2022 | si conclude l' ottava edizione con il 20% in più di partecipanti

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il MIAsi è concluso con oltre 2400da 60 paesi: in crescita anche la presenza sui social con più di 600 articoli sulla stampa italiana e internazionale. Si è chiusa oggi l'del MIA, il Mercato Internazionale Audiovisivo, diretto da Gaia Tridente, che si è svolto a Roma dall'11 al 15 Ottobrea Palazzo Barberini e al Cinema Barberini. E' stato registrato un fantastico +20% dirispetto all'del 2021. Nei 5 giorni del MIA, Roma è stata il punto di riferimento per l'industria audiovisiva, grazie all'ampia partecipazione di executive europei e internazionali. Presenze in crescita del 20% rispetto all'2021 con oltre 2400 ...

Per contribuire al confronto su questo tema, la quinta edizione de " La Realtà che 'NON' esiste " presentata oggi al, ha lanciato il nuovo contest chiedendo ai giovani storytellers under ...... "dove mi attendono i miei amici", e ilper la spesa quotidiana. Ieri e oggi, però, rientrato dai suoi impegni, ha acceso la televisione per vedere l'avvio della XIX legislatura. "Passo la...