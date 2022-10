Foggia operaio 37enne precipita da una pala eolica | morto sul colpo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Èsuldopo essereto da unasulla quale stava svolgendo lavori di manutenzione. Undi 37 anni di Cerignola ha perso la vita a Ordona, nelno. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Sono in corso indagini da parte degli ispettori dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) per verificare la posizione lavorativa del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.