Egonu in lacrime | “Mi prendo una pausa | mi hanno chiesto se fossi italiana!” VIDEO

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il successo dell’Italia di pallavolo femminile contro gli Stati Uniti ha consegnato alle atlete di Davide Mazzanti la medaglia di bronzo nei Mondiali di volley. La consolazione del terzo posto è arrivata dopo la sconfitta contro il Brasile della scorsa sfida valevole per la semifinale. Un 3-0 netto che conclude così il percorso delle azzurre in questa competizione. Rivelazione shock di PaolaAl termine della partita, però, una spiacevole notizia è rimbalzata sui social attraverso un. La protagonista è Paola, che, scoppiata ina fine gara, si è rivolta a Marco Raguzzoni, suo procuratore, dicendo: “Non puoi capire. È la mia ultima in Nazionale. Miperchéitaliana, sono stanca“. FOTO: Getty Images, ...

