Wta Cluj-Napoca 2022 | Paolini piega Niemeier e vola in semifinale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Buona prestazione di Jasmineche vince una partita molto combattuta contro Julee conquista un posto innel Wta di. La tennista italiana resiste al dritto devastante della tedesca, troppo fallosa sia al servizio che dal campo, e chiude il match 7-5 7-5.è riuscita a concretizzare l’unica palla break avuta nel secondo set a fronte di 5 palle break salvate. Ora la numero 4 italiana aspetta inla vincente della sfida tra Parrizas-Diaz e Wang. Nella parte inferiore del tabellone Potapova, testa di serie numero 4, affronterà la vincente di Blinkova-Kalinina. Primo set molto combattuto con entrambe le giocatrici in difficoltà sui propri turni di servizio. Break e contro break in apertura con ...

Galeotto è stato il ritiro al torneo di- Napoca per un infortunio che è arrivato a coronare ... 17 vittorie e 19 sconfitte e uno scivolone in classificache l'ha portata dal 19° al 68° ...ITALIANI IN CAMPO VENERDI' 14: Unicredit Firenze Open, ATP 250 , quarti di finale, Musetti - McDonald, ore 17:00 circa, Campo Centrale, diretta tv SuperTennis, streaming SuperTennix250...