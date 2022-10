Agenzia ANSA

Ha chiuso in rialzo a 243,7 punti il differenzialeBtp italiani e Bund decennali tedeschi. In crescita di 11,8 punti al 4,77% il rendimento annuo dei titoli italiani, a fronte dei 6,4 punti in più di quelli tedeschi che rendono il 2,34% . 14 ...Torna a scendere lo, attestandosi a +233 punti base, con un calo di 10 punti base,mentre il ...i migliori titoli del FTSE MidCap , Saras (+7,49%), IREN (+4,81%), ERG (+4,48%) e Mondadori (+... Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 243,7 punti - Economia Ha chiuso in rialzo a 243,7 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi. In crescita di 11,8 punti al 4,77% il rendimento annuo dei titoli italiani, a fronte dei 6,4 punti in più ...Generale rimbalzo sui mercati azionari con Milano in rialzo grazie a Pharma e Utility - Scende la pressione sui Btp - Trimestrali delle banche Usa a due velocità ...