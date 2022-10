Senato | Salvini | ieri ultimo inciampo? ' Non ho sfera cristallo | lo spero'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Quello dialè stato l'per il centrodestra? Non ce ne saranno altri? "Non ho ladi, conto sia così..". Così Matteo, parlando con i cronisti in Transatlantico subito dopo l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.

"Uno a zero palla al centro: abbiamo eletto presidente dele della Camera al primo voto". Così il leader della Lega Matteoparlando con i cronisiti in Transatlantico. A chi gli chiede dell'ipotesi che Forza Italia vada da sola al Quirinale ...... ruolo regista (più o meno dalle stesse parti di campo dell'altro neopresidente delIgnazio ...non si è mai spinto così in là, ha sempre preferito mandare lui, non ha quel retaggio e non ...(Adnkronos) – Ha sentito Silvio Berlusconi dopo l’incidente di ieri al Senato “Più volte, sia lui che Giorgia. Si appianerà tutto…”. Così Matteo Salvini, conversando con i cronisti a Montecitorio.Roma, 14 ott. (Adnkronos) – Quello di ieri al Senato è stato l’ultimo inciampo per il centrodestra Non ce ne saranno altri “Non ho la sfera di cristallo, conto sia così..”. Così Matteo Salvini, parl ...