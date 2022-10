Lucarelli | “Non ho visto un Benevento in crisi e non mi fido delle loro assenze”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiTerni – Dopo le parole di Fabio Cannavaro, da Terni arrivano anche le dichiarazioni di Cristiano. Il tecnico della Ternana ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno del “Ciro Vigorito“.– Abbiamo esaminato le ultime due gare, da quando è arrivato Cannavaro e onestamente la sensazione è di una squadra forte, con palleggio da categoria superiore e una trasmissione e un possesso palla importanti. Non hocriticità, in questo momento la classifica perè bugiarda, come lo è per altre squadre. Essendo solo all’inizio, nel momento in cui troveranno un’identità potranno risalire la classifica e lottare per vincere il campionato. Si stanno esprimendo al di sottopotenzialità, rispetto a quelle che sono le ...

La lite con il pesante insulto tra Iva Zanicchi e Selvaggia, ripstettivamente concorrente e giurata, l'infortunio della Costamagna e Massimiliano ... Fischi per Ambra: 'I buumi spostano' ...... si è fatta scappare un 'tr**a' convinta che parlando all'orecchio del ballerino la sua vocepassasse per il microfono. Per questo Selvaggiaaveva scritto sui social: 'Mi aspetto delle ...di Federico BobbiTempo di vigilia per la Ternana che domani, sabato 15 ottobre, affronterà in trasferta il Benevento. Di seguito le parole del tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli in conferenza stam ...di Federico BobbiTempo di vigilia per la Ternana che domani, sabato 15 ottobre, affronterà in trasferta il Benevento. Di seguito le parole del tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli in conferenza stam ...