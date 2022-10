Ancora in positivo Piazza Affari | tonfo per Mps

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana positiva per, così come per le altre Borse europee, anche se distante dai massimi intraday. Il Ftse Mib chiude guadagnando lo 0,70%%, a 20.930,81 punti. Scendelo spread tra Btp e Bund tedeschi, che ora viaggia attorno ai 235 punti base. Questo in una giornata caratterizzata dal forte calo del prezzo del petrolio, dell’oro e del metano, dopo che il presidente turco Erdogan ha annunciato la costruzione di un hub per il gas russo in Tracia. Sul listino principale disalgono le banche. Intesa Sanpaolo guadagna lo 0,35%, Unicredit l’1,12%. Quest’ultima ha fornito l’aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti per il terzo trimestre dell’anno e per i prossimi esercizi. L’istituto guidato da Andrea Orcel dovrebbe aver chiuso il ...