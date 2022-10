Un miliardo di dollari in risarcimenti ai parenti delle vittime | il negazionismo costa caro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Un verdetto storico”. La giuria del tribunale del Connecticut negli Usa ha stabilito che Alex Jones dovrà pagare 965 milioni didi risarcimento alle famigliedella strage della scuola di Sandy Hook. Il fondatore del sito InfoWars, noto per le sue teorie cospirazioniste, aveva all'epoca sostenuto che la strage era stata una messa in scena del governo per limitare il diritto alle armi. Nella strage del dicembre 2012 morirono 26 persone, di cui 20 bambini. Il verdetto è il secondo importante giudizio nei confronti di Jones, che ad agosto era stato condannato da un tribunale del Texas a pagare 50 milioni dialla famiglia di uno dei bambini uccisi nella strage. Stavolta, a fare causa contro il fondatore di Infowars sono state le famiglie di cinque bambini e di tre insegnanti morti nella ...

