Uccisa a Osimo | donna tentò di difendersi | ferite anche a braccia

È quanto trapela dei risultati dell'autopsia su Ilaria Maiorano, la 41enne madre di due figlie di 5 e 8 anni, trovata morta l'11 ottobre a Padiglione di(Ancona). Gli esiti del riscontro ...La notizia è arrivata in paese come un fulmine a ciel sereno: da due giorni Introdacqua (L'Aquila) piange la morte di Ilaria Maiorano, 41 enne residente ad(Ancona),a botte dal marito. La madre è originaria proprio del piccolo centro della Valle del Sagittario dove vivono lo zio della vittima, storico dipendente del Comune, e altri parenti. ...La vittima presentava diverse ferite e lesioni soprattutto agli arti e alla testa; quelle alle braccia compatibili con un gesto estremo di difesa e non con una caduta dalle scale. (ANSA) ...La 41enne trovata morta in casa a Osimo presentava diverse ferite e lesioni soprattutto agli arti e alla testa: "Morta poco dopo l'aggressione" ...