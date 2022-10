Pneumatici - Gomme | quali scegliere?

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Si fa presto a dire pneumatico In realtà, oggi ne esistono diverse tipologie, alcune dellepensate per usi specifici, in generale caratterizzate da differenze anche sostanziali. Vediamole insieme, per cercare di capire se alcune di loro possono fare al caso nostro. Il primo equipaggiamento. Non è ovviamente una tipologia a sé stante, ma è semplicemente la terminologia che indica le coperture scelte dal costruttore automobilistico per dotarne le auto che produce e che, attraverso la propria rete di vendita, consegnerà ai clienti. A monte, quindi, un produttore dideve sviluppare il proprio prodotto già sapendo se il suo cliente sarà una Casa automobilistica o un consumatore, che l'acquisterà al momento della sostituzione delleutilizzate fino a quel momento. Nel primo caso, il produttore ha a che fare con tecnici ...