Maltempo in Sicilia | nubifragio a Trapani | esondano torrenti Allagamenti e danni

A Marsala si sono verificate continue interruzioni di energia elettrica. Alluvioni a Sciacca, Mazara del Vallo, Camastra e Paceco. Un volo proveniente da Bratislava e diretto all'aeroporto di Trapani ...Tutti i fatti principali di cronaca della giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. Ilcausa disagi in. Dopo le intense piogge di stanotte e stamattina la sede stradale della A29 è stata invasa dal fango, facendo accumulare più di 30 centimetri d'acqua sull'asfaltoLICATA - Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, ha disposto la chiusura immediata di tutte le scuole di ogni ordine e grado per avverse condizioni meteo ...Il maltempo che ha colpito l'Italia si sta lentamente allontanando ... allerta gialla per rischio temporali su Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Secondo le previsioni meteo per domani 14 ottobre ...