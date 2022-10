“Ma col ca**o!” | Fiorello sotto shock | Il disastro è assolutamente inaspettato

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nelle ultime ore, il pubblico di Rai 1 ha scoperto una novità incredibile su. Le reazioni sono però tremende: ecco cosa sta succedendo(Youtube)Dopo molta attesa, finalmente i fan del mattatore siciliano potranno ritornare ad ammirarlo su Rai 1, la sua seconda casa.è infatti uno dei comici più amati e seguiti e, negli anni, i suoi show hanno raggiunto risultati pazzeschi. Iconici i momenti trascorsi sul palco dell’Ariston con Amadeus, che l’ha voluto a fianco a sé nelle sue prime edizioni al timone del Festival di Sanremo. Nelle ultime ore, sono state rivelate alcune indiscrezioni in merito al futuro disu Rai 1. Oltre all’entusiasmo, però, ci sono delle reazioni totalmente inaspettate: critiche come se piovesse.torna su Rai 1: flop ...

Sai come ti mollo****proprio. Sono disposto a fare un'altra puntata così, ti giuro. Con quelli che mi rompono il**, con te che mi rifai la scenetta così. Io rivengo qui da te ......segretario del Pds e venne alla festa delle mie nozze d'oro...festa del tesseramento veniva sem­pre D'Onofrio - lo conoscevi D'­... però loro non amano la politi­come l'ho amata io, tranne una ...Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati filmati al GF Vip in atteggiamenti piuttosto intimi. Il video.