Igers Italia approda all’Isola d’Elba

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Più di 80provenienti dalle community di tutta, assieme ai loro partner Lonely Planete AdnKronos, si incontreranno, grazie al supporto organizzativo del Comune di Portoferraio,nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano per raccontare le esperienze che vivranno totalmente immersi nel patrimonio ambientale, culturale, artistico e storico attraverso la produzione di un massivo live storytelling e la pubblicazione di contenuti foto e video condivisi sui social e indirizzati a un bacino d’utenza complessivo di oltre 1 milione di followers. Tre giorni alla scoperta dell’Isola con il patrocinio della Regione Toscana. Dalle escursioni nelle antiche aree delle miniere della zona di Rio Marina, per poi degustare i prodotti di Elba Magna Dolci Antichi e i ...

