Ex consigliere comunale di Calolziocorte muore in strada | forse investito da un pirata

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lecco. È morto intravolto e ucciso da undella. È quello che sta cercando di capire la polizia locale che indaga sull’incidente che giovedì mattina, 13 ottobre, è costato la vita in corso Bergamo al ciclista Giuseppe Figini, 83 anni, exdella Lega, volto noto e stimato adov’era presidente dell’associazione ACT (Amici dicittà turistica) ed in passato esponente di Confcommercio Lecco. Soccorso dai sanitari di Areu quando era già in arresto cardiaco, purtroppo non si è più ripreso. Gli agenti sono al lavoro per accertare la dinamica e le cause dell’incidente. Non si esclude che sia stato stroncato da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo mentre stava pedalando in ...