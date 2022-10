Evanescence & Within Temptation | unica data italiana del “Worlds Collide Tour”

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) È finita l’attesa per il concerto italiano degli EVANESCENCE e i. Le band, capitanate da due delle donne più iconiche e creative del rock contemporaneo – Amy Lee e Sharon den Adel, uniscono le forze perche toccherà l’Italia per un’giovedì 10 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Den Adel commenta così lanée: «Questo sarà unche non vorrai davvero perdere. È stato davvero stupendo incontrare Amy e la band. Abbiamo davvero tanto in comune, ma più di qualsiasi cosa, condividiamo la stessa passione per ciò che amiamo di più al mondo. Non vedo davvero l’ora di fare questo insieme e renderlo memorabile per tutti!» Anche Amy Lee commenta: «Siamo super contenti di unire le nostre ...