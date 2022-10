Comune di Cesano Boscone | Concorso per 1 Geometra

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore Tecnico, per il settore manutenzione e progettazione, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1, a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare al settore manutenzione e progettazione. Requisiti ed Invio della Domanda Presentazione domande: entro il 31 ottobre 2022. Copia integrale bando é scaricabile dal sito internet: www..mi.it ...

MBNews

...del Governo alla realizzazione con fondi Pnrr di due biodigestori anaerobici a Casal Selce e... anche se sappiamo che la Regione rimandera' la richiesta al, anzi al commissario Gualtieri ......nel 2019 per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio pergolese e della Valle del. ... " Abbiamo voluto invitare ildi Pergola alla nostra Fiera " commenta l'assessore albese al ... Cesano Maderno, il Comune cerca gestori per due bar Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il capoluogo in coda alla classifica dei contratti a canone «concordato». L’assessore alla Casa: «Lavorando in rete più trasparenza e omogeneità». Via al dialogo con i sindaci ...