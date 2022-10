Calcio | Inter | Correa domani torna in gruppo | altri test per Lukaku

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Milano, 13 ott. - (Adnkronos) - Dopo il pareggio al Camp Nou contro il Barcellona, arrivato al termine di un'ottima prestazione dell', altre buone notizie per i nerazzurri arrivano sul fronte infortunati. Molto vicino il recupero in attacco diche giàdovrebbere a lavorare inalla Pinetina. Sempresono previstiperche continua a intensificare la preparazione e spera ancora in una convocazione per il match contro la Salernitana.

L'amministratore delegato dell'ha parlato delle proprietà straniere nelitaliano: ' È un bene che siano arrivate , penso a Milano nel momento in cui sono venute meno proprietà come ...Perché la matematica nelconsente di capire qualcosa, ma non tutto. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...Milano, 13 ott. - (Adnkronos) - Dopo il pareggio al Camp Nou contro il Barcellona, arrivato al termine di un'ottima prestazione dell'Inter, altre buone notizie per i nerazzurri arrivano sul ...Il mercoledì di Champions sorride alle italiane: l'Inter pareggia 3-3 a Barcellona ed è con un piede agli ottavi. Già qualificato il Napoli.