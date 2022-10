Sarri un laziale per sempre

Può sembrare strano, perché parliamo di un allenatore orso, che fa della cultura del lavoro la sua unica filosofia di vita, eppure all'improvviso Mauriziosi è trasformato in unvero , ...La banda disoffre i cambi di campo e va in affanno sulle conclusioni ravvicinate di Jovic e ... Soffre Marcos Antonio, troppo fragile il centrocampoche cerca scambi veloci per ripartire ...Può sembrare strano, perché parliamo di un allenatore orso, che fa della cultura del lavoro la sua unica filosofia di vita, eppure all’improvviso Maurizio Sarri si è trasformato in un laziale vero, ...Tra le sorprese finora in Serie A c'è sicuramente la Lazio: i biancocelesti vincono e convincono e la mano di Sarri si inizia a vedere ...