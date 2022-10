Quando torna Rrahmani? Spunta il numero di partite che salterà il difensore

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nella giornata di ieri il Napoli ha comunicato l’esito degli esami di Amir, ilazzurro resterà fermo ai box per un bel po’ di tempo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha evidenziato nel dettaglio quantedovrebbe saltare il13 partenopeo. Il ritorno diè fissato per il 2023 ed ildi match che sarà costretto a saltare è di novetotali tra Champions e campionato. In Europa non ci sarà in nessuna delle tre sfide restanti, contro Ajax, Liverpool e Rangers toccherà ad uno tra Ostigard e Juan Jesus. Stesso discorso in campionato dovenon ci sarà contro Bologna, Roma, Sassuolo, Atalanta, Empoli ed Udinese. Infortuniocontro la Cremonese Dopo i ...

