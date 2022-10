Motosprint.it

Nella "finalissima" del Campionato Italiano Velocità all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola , a conquistare il titolo tra le giovanissime promesse dellaè stato Leonardo. In sella alla Brevo dell'AC Racing Team, il talento romano è diventato campione al termine di Gara 1 , dopo una stagione in cui il principale avversario è stato il ...Le altre classi InLeonardoha 40 punti di vantaggio sul compagno di squadra Giulio Pugliese, mentre in Ss300 il leader in classifica Matteo Vannucci è assente, perché impegnato nel ... PreMoto3, Zanni: “Eravamo i favoriti, non abbiamo deluso le aspettative” Nella “finalissima” del Campionato Italiano Velocità all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, a conquistare il titolo tra le giovanissime promesse della PreMoto3 è stato Leonardo Zanni.Michele Pirro conquista il nono titolo italiano Superbike a Imola, teatro del round conclusivo della stagione 2022 del CIV. Campionati decisi nelle ultime gare ...