Genoa | Zangrillo opera Blazquez | «Sta bene | meglio di prima»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il presidente del, si è messo il camice perre il suo ad, Andresall’ospedale San Raffaele Il vantaggio di avere un presidente che è ancherio di medicina è che in caso di malanno può svestire i panni di presidente e rimettersi il camice. É quello che è successo oggi a Alberto, presidente del, che hato il suo amministratore delegato, Andres. L’esito dell’zione è stato lo stessoa darlo, in un collegamento in videoconferenza durante un evento organizzato dala Portofino. Di seguito le sue parole. «Sono uscito dieci minuti fa dalla salatoria ed ero in buona compagnia, ...

