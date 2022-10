Come la Cina sta saccheggiando gli oceani

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In un indice globale di 152 Paesi, nel 2021 laè stata la maggior responsabile di pesca Inn, Illegale, Non dichiarata e Non documentata. Ciononostante, Pechino continua a fornire sussidi e licenze alla sua flotta di pescherecci d’altura formata da quasi tremila navi, la più grande al mondo. Avendo esaurito gli stock delle proprie acque costiere, ora pesca in qualsiasi oceano del mondo, dall’Oceano Indiano al Pacifico meridionale, dalle coste dell’Africa a quelle al largo del Sud America, a un ritmo e su una scala che nessun altro Paese è riuscito a raggiungere. Le Filippine e le altre nazioni affacciate sul Mar Cinese Meridionale sono abituate all’avidità cinese, ma ora gli effetti di tale attività illecita si fanno sentire anche in Paesi lontanissimi dalle coste della. Secondo l’Inter-Press Service (Ips), dall’inizio dell’anno e fino al mese ...