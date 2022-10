Charlie Gnocchi “complice del GF Vip? In casa scoppia una rivolta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nella notte appena trascorsa ladel GFsi è infuocata a causa di alcune accuse molto pesanti mosse dai concorrenti contro. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui il fratello di Gene ha deciso di organizzare un gioco per riunire tutto il gruppo. Diverse persone, però, si sono rifiutate di L'articolo proviene da KontroKultura.

Il concorrente che intanto è stato furioso a causa di, si è detto disposto ad instaurare con la compagna di gioco un rapporto naturale, riconoscendo un suo limite :... ha rassicurato Attilio Romita, che si trova al televoto contro Gegia, Sofia Giaele De Donà, Nikita Pelizon e. La modella oltre a dire al giornalista che non lo nominerà mai, ha ...Charlie Gnocchi prova ad essere il leader della casa del Grande Fratello Vip 7 ma finisce solo per litigare con il resto dei coinquilini. Il fratello di Gene si è stizzito quando una parte dei ...Dopo un lento risveglio i VIP in giardino, in attesa del pranzo, tornano a discutere della forte sfuriata di afferma l’influencer facendo intendere che la reazione potrebbe anche essere stata premedit ...