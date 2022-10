Champions amara per Juve e Milan. Oggi tocca a Napoli e Inter

FIRSTonline

Notteanche per il Milan, sconfitto in casa dal Chelsea. Ma sul match pesa - e tanto - la ...ormai appesa ad un filo sottilissimo. "Provo vergogna, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi che ...Un fischio molto discutibile quello del tedesco Siebert , tanto più in un torneo come laLeague dove, leggenda vuole, certe cose non vengono sanzionate. Ieri invece, nell'incredulità ... Champions amara: rabbia Milan e vergogna Juve. Oggi tocca a Inter e Napoli riscattare il calcio italiano I bianconeri perdono 2-0 a Haifa contro gli israeliani del Maccabi e vedono gli ottavi sempre più lontani. Stesso risultato per i rossoneri battuti in casa dal Chelsea ...