Biden | incontro con Putin | “Dipende da cosa vuole dirmi” | nega trattative che non coinvolgano l’Ucraina

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Joe"non intende" parlare con Vladimiral G20, ma prenderebbe in considerazione unqualora il presidente russo volesse parlare ad esempio del rilascio di Brittney Griner, l'americana in carcere in Russia L'articolo proviene da Firenze Post.

Non può continuare a parlare con impunità dell'uso di armi nucleari tattiche come se fosse una cosa razionale da fare" ha spiegatosenza entrare nel dettaglio di quale potrebbe essere la ...Joe"non intende" parlare con Vladimir Putin al G20 , ma prenderebbe in considerazione unqualora il presidente russo volesse parlare ad esempio del rilascio di Brittney Griner, l'americana ..." Dipende ". È la risposta del presidente americano Joe Biden in un’intervista alla Cnn alla domanda relativa alla ...Il presidente americano in un’intervista alla Cnn parla critica il capo del Cremlino per aver commesso atti brutali e crimini di guerra. “Ha sbagliato i calcoli” con l’invasione dell’Ucraina, ha detto ...