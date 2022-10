22 ottobre | i colori giallo verde tornano in campo | comincia il campionato di Calcio a 5 per il Pioppo Futsal

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sabato 222022 ci sarà il fischio d’inizio deldi serie D dela 5. Un momento molto atteso per la frazione di. Per la prima volta dopo tantissimi anni la frazione monrealese rivedrà in. Ilè nato recentemente per volontà di tantissimi cittadini, chi con una storia personale nel mondo dele chi da semplice appassionato, ma tutti contraddistinti da un forte legame identitario al proprio territorio. La squadra è da circa un mese impegnata negli allenamenti, sotto la guida di mister Giacomo Mosca, ospite presso la palestra dell’I. C. diMargherita di Navarra. Le partite di...