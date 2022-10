Wilma Goich su Carolina Marconi | “Mio nipote le avrebbe spaccato la faccia”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 11 ottobre 2022) La puntata del Grande Fratello Vip 7 che è andata in onda ieri sera, lunedì 10 ottobre, ha lasciato non pochi strascichi tra i concorrenti. Le tensioni e le discussioni non sono state poche. E trasembra non scorrere ancora del buon sangue.si è infatti rivolta controe dopo la puntata ha continuato a sparare a zero sulla vippona pronunciando una frase terribile. Vediamo che cosa è successo. GF Vip 7,contro: cos’è successo Tutto sarebbe iniziato quandoha criticato, in maniera abbastanza animata,in confessionale. Laevidentemente non ha preso ...