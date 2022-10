Ucraina | ipocrisia Pd | ora si riscopre “pacifista”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Zuppa di Porro. La vendetta di Putin e Mieli coglie al balzo la retromarcia del Pd, che ora si scopre. Meloni si tratta sui ministri, ma c’è ancora una settimana,molto meno per i presidenti delle camere. Il Governo Draghi dice ha compiuto la missione, non so bene quale. Fazio ritratto da Specchia: la trasmissione rai più coerente, sono tutti anti meloni. Germania tira e molla su gas, intanto sifanno ovviamnete gli affari loro. Quanto pesa la bolletta sulla Pa. Nobel economia a quello che ha sbagliato tutto eScurati si fa l’azienda agricola con i soldi di Pnrr secondo Bechis #rassegnastampa11ott L'articolo proviene da Nicola Porro.

...assicurazioni dell'interesse degli Stati Uniti per una rapida soluzione pacifica del conflitto in". Secondo la portavoce, "dietro questi falsi appelli alla pace non c'è altro chee ......assicurazioni dell'interesse degli Stati Uniti per una rapida soluzione pacifica del conflitto in'. Secondo la portavoce, 'dietro questi falsi appelli alla pace non c'è altro che... La controffensiva ucraina travolgerà anche l’ipocrisia del nostro dibattito pubblico Mosca avvisa gli Usa di non oltrepassare la linea rossa per il pericolo di escalation tra Nato e Russia se gli Usa continuano a fornire armi.Oltre 80 missili e 17 droni kamikaze si sono abbattuti ieri su due terzi delle regioni dell’Ucraina, causando almeno 14 morti e 97 feriti, oltre alla distruzione di infrastrutture di vitale importanza ...