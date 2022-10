Stoltenberg | La Nato fara' un' esercitazione nucleare di routine

(Di martedì 11 ottobre 2022) "La settimana prossima lacondurra' unadella sue forze nucleari. L'era stata pianificata ben prima che scoppiasse la guerra in Ucraina". Lo ha detto il segretario ...

...di un aumento della produzione di armamenti'per garantire la deterrenza e la difesa degli alleati, ma anche per averne abbastanza per continuare a fornire supporto all'Ucraina'....Lo ha detto il segretario generale dellaJens. (NPK) 11 ottobre 2022Il ministro russo ha definito bugie le accuse americane secondo cui Mosca si rifiuta di prendere parte a colloqui sulla guerra ed è tornato a parlare di nucleare. In merito, la posizione del Cremlino ...'La settimana prossima la Nato condurra' una esercitazione della sue forze nucleari. L'esercitazione era stata pianificata ben prima che ...